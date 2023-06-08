حنان القرشي أول سيدة تقود نادياً رياضياً بالمملكة

كما يعتبر نادي وج من أميز الأندية الرياضية وأشهرها على مستوى مكتب محافظة الطائف نظراً لأنه صاحب باع طويل في المشاركات والنتائج المتميزة على مستوى المنطقة وعلى مستوى المملكة، حيث شارك النادي في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى وذلك في موسم 2017 م، بعدما كان النادي منذ بداية تأسيسه ضمن أندية الدرجة الثالثة ثم صعد النادي إلى أندية الدرجة الثانية ومنها إلى أندية الدرجة الأولى.