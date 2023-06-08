حنان القرشي أول سيدة تقود نادياً رياضياً بالمملكة

أصدرت وزارة الرياضة قراراً بتكليف حنان القرشي رئيساً لنادي وج الرياضي بالطائف، وذلك بعد حل مجلس إدارة النادي.
وغرد الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "تويتر" قائلاً: "تكليف الأستاذة "حنان القرشي" برئاسة مجلس إدارة نادي وج وترشيح أعضاء المجلس المؤقت".
يعتبر نادي وج الرياضي أحد أندية محافظة الطائف كما أنه أحد الأندية الرياضية التابعة لوزارة الرياضة، وتأسس نادي وج الرياضي في عام 1396هـ.
كما يعتبر نادي وج من أميز الأندية الرياضية وأشهرها على مستوى مكتب محافظة الطائف نظراً لأنه صاحب باع طويل في المشاركات والنتائج المتميزة على مستوى المنطقة وعلى مستوى المملكة، حيث شارك النادي في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى وذلك في موسم 2017 م، بعدما كان النادي منذ بداية تأسيسه ضمن أندية الدرجة الثالثة ثم صعد النادي إلى أندية الدرجة الثانية ومنها إلى أندية الدرجة الأولى.
كما يعتبر هدف النادي حالياً هو الصعود مرة أخرى إلى دوري الدرجة الأولى ومنها إلى الدرجة الممتازة بإذن الله تعالى.