الهلال يستعيد "العويس" و"البريك".. قبل موقعة الاتحاد في الآسيوية

ميدانيًا، استأنف لاعبو الأزرق، اليوم الأحد تدريباتهم؛ وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني البرتغالي "خيسوس" راحة عن التدريبات يوم أمس، عقب فوزهم على ضيفهم فريق "الاتحاد"، ضمن الجولة 22 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.