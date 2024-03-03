الهلال يستعيد "العويس" و"البريك".. قبل موقعة الاتحاد في الآسيوية

شهد مران فريق الهلال الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، مشاركة اللاعبين "محمد العويس، ومحمد البريك، في التدريبات الجماعية، وذلك بعد أن أنهيا برنامجيهما التأهيليين.
وواصل المدافعان "حسان تمبكتي ومتعب المفرج" برنامجيهما التأهيليين في العيادة وصالة الإعداد البدني، ليتأكد غيابهما عن مواجهة الاتحاد في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
ميدانيًا، استأنف لاعبو الأزرق، اليوم الأحد تدريباتهم؛ وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني البرتغالي "خيسوس" راحة عن التدريبات يوم أمس، عقب فوزهم على ضيفهم فريق "الاتحاد"، ضمن الجولة 22 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.