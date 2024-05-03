رياضة

النصر لمواصلة الضغط على المتصدر.. والطائي للهروب من مناطق شبح الهبوط

ثلاث مباريات في ختام الجولة الـ30 من دوري روشن للمحترفين
النصر لمواصلة الضغط على المتصدر.. والطائي للهروب من مناطق شبح الهبوط

تُختتم مساء اليوم السبت مباريات الجولة الـ30 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين؛ إذ تقام 3 مباريات على النحو الآتي:

الطائي - الخليج

تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل.

يدخل الطائي المباراة وهو بالمركز الـ17 (قبل الأخير) برصيد 26 نقطة، بينما يشارك الخليج باللقاء وهو بالمركز الـ11، ويمتلك 35 نقطة.

الشباب - الرائد

ينطلق اللقاء بين الفريقين أيضًا في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الشباب بالرياض.

يشارك الشباب باللقاء وهو يحتل المركز التاسع، ولديه 38 نقطة، في حين يقع الرائد بالمركز الـ13، ولديه 31 نقطة.

النصر - الوحدة

يستضيف النصر نظيره الوحدة على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض، وذلك في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

يدخل النصر المواجهة وهو في وصافة جدول الدوري السعودي برصيد 71 نقطة، في حين يأتي الوحدة بالمركز الـ12، ويمتلك 32 نقطة.

الدوري السعودي للمحترفين
نادي النصر
نادي الوحدة
نادي الشباب
نادي الرائد
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دوري روشن السعودي للمحترفين

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