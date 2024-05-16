"الآسيوي" يزيح الستار عن الهوية الجديدة لمسابقاته

أزاح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الستار عن الهوية الجديدة لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة ACL Elite، وذلك خلال الاجتماع الرابع والثلاثين للجمعية العمومية في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وجاء الكشف عن شعار البطولة التي تستضيف السعودية أدوارها النهائية بعد قرار الاتحاد الآسيوي في ديسمبر 2023 بإعادة هيكلة عددٍ من مسابقاته اعتبارًا من الموسم الرياضي المقبل 2024-2025.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد اختار الاتحاد السعودي لكرة القدم لاستضافة الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة للموسمين المقبلين 2024-2025 / 2025 - 2026 حيث من المقرر أن تستضيفها السعودية انطلاقًا من الدور ربع النهائي، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 فريقًا مقسمة على منطقتين (الشرق/الغرب)، بحيث تضم كل منطقة 12 فريقًا وتكون المنافسة بنظام الدوري، بمجموع 8 مباريات لكل فريق، لتحديد الفرق الثمانية المتأهلة من كل منطقة لدور الـ16، حيث يقام الدور بنظام الذهاب والإياب، على أن ينتقل المتأهلون من دور الـ16 إلى الأدوار النهائية التي تستضيفها السعودية.
ومن المقرر أن تقام الأدوار النهائية من البطولة في السعودية من مواجهة واحدة، خلال الفترة من 25 أبريل وحتى 4 مايو 2025، حيث يحصل الفائز باللقب على الجائزة المالية الأكبر والتي تبلغ 12 مليون دولار، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 6 ملايين دولار.