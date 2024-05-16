"الآسيوي" يزيح الستار عن الهوية الجديدة لمسابقاته

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد اختار الاتحاد السعودي لكرة القدم لاستضافة الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة للموسمين المقبلين 2024-2025 / 2025 - 2026 حيث من المقرر أن تستضيفها السعودية انطلاقًا من الدور ربع النهائي، حيث تقام البطولة بمشاركة 24 فريقًا مقسمة على منطقتين (الشرق/الغرب)، بحيث تضم كل منطقة 12 فريقًا وتكون المنافسة بنظام الدوري، بمجموع 8 مباريات لكل فريق، لتحديد الفرق الثمانية المتأهلة من كل منطقة لدور الـ16، حيث يقام الدور بنظام الذهاب والإياب، على أن ينتقل المتأهلون من دور الـ16 إلى الأدوار النهائية التي تستضيفها السعودية.