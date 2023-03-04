200 فارس وفارسة من 40 دولة.. انطلاق منافسات بطولة كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمُّل بالعُلا

ويتنافس في هذه النسخة 200 فارس وفارسة من مختلف أنحاء العالم يمثلون 40 دولة، لقطع مسافة 120 كيلو متراً عبر صحراء ومعالم العُلا التاريخية، قُسمت على أربع مراحل: الأولى 38.2 كيلو متر، والثانية 32.1 كيلو متر، والثالثة 27.3 كيلو متر، وأخيراً المرحلة الرابعة ومسافتها 22.4 كيلومتر.