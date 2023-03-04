رياضة

200 فارس وفارسة من 40 دولة.. انطلاق منافسات بطولة كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمُّل بالعُلا

منافسات لقطع مسافة 120 كيلو متراً عبر صحراء ومعالم المدينة التاريخية
200 فارس وفارسة من 40 دولة.. انطلاق منافسات بطولة كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمُّل بالعُلا
واس
واس

انطلقت اليوم منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمُّل 2023 في نسختها الرابعة، باستضافة من الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية، وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

ويتنافس في هذه النسخة 200 فارس وفارسة من مختلف أنحاء العالم يمثلون 40 دولة، لقطع مسافة 120 كيلو متراً عبر صحراء ومعالم العُلا التاريخية، قُسمت على أربع مراحل: الأولى 38.2 كيلو متر، والثانية 32.1 كيلو متر، والثالثة 27.3 كيلو متر، وأخيراً المرحلة الرابعة ومسافتها 22.4 كيلومتر.

يُذكر أن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمُّل 2023 إحدى أهم البطولات في هذه الرياضة، وتحظى بإشادة كبيرة من قِبل الاتحاد الدولي للفروسية.

العلا
الاتحاد الدولي للفروسية
بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل 2023

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