بالفيديو: "سبق" ترصد آراء مشجعي ديربي الرياض بين النصر والهلال.. تعادُل إيجابي في لقاء قوي وأداء مثير!

وفي المقابل، أثنى سلطان العنزي، المشجع الهلالي، على أداء فريقه واصفًا التعادل بالإيجابي، ورافضًا القول إن الهلال كان بعيدًا عن مستواه، مشيرًا إلى أن فريقه تمكَّن من الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة الـ56 في البطولات المحلية.