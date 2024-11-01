بالفيديو: "سبق" ترصد آراء مشجعي ديربي الرياض بين النصر والهلال.. تعادُل إيجابي في لقاء قوي وأداء مثير!
رصدت صحيفة "سبق" أبرز آراء جماهير ديربي الرياض بين النصر والهلال أمس الجمعة على ملعب الأول بارك، الذي شهد مواجهة حماسية، انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتحدَّث عدد من المشجعين عن تقييمهم لأداء الفريقَيْن، ووصف بدايةً المشجع النصراوي حسام تامر المباراة بـ"القوية والممتعة"، مشيرًا إلى أن وجود النجم العالمي كريستيانو رونالدو في تشكيلة النصر كافٍ لإضفاء المتعة والإثارة على المباراة.
أما ماجد العضيلة، مشجع النصر، فقد علل تراجُع أداء فريقه بعد تسجيل الهدف المبكر بضعف اللياقة البدنية، وافتقار دكة الاحتياط للعناصر الهجومية المؤثرة؛ ما أفقد الفريق فرصة الفوز.
وفي المقابل، أثنى سلطان العنزي، المشجع الهلالي، على أداء فريقه واصفًا التعادل بالإيجابي، ورافضًا القول إن الهلال كان بعيدًا عن مستواه، مشيرًا إلى أن فريقه تمكَّن من الحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم للمباراة الـ56 في البطولات المحلية.
وعزا صالح الحوشان، مشجع الهلال الآخر، مستوى فريقه إلى ضغط المباريات، وتعدُّد المشاركات، مؤكدًا إلى أن ذلك أثر سلبًا على أداء الفريق في المباراة.
فيما أبدى نواف الربيع استياءه من إشراك اللاعب كنو، معتبرًا أنه لم يعد في قمة عطائه، وواصفًا قرار المدرب بإشاركه بأنه خطأ تكتيكي.
من جانبه، هنَّأ مشجع النصر سعود العتيبي الفريقين على التعادل الإيجابي، مؤكدًا أن كلا الفريقين أظهر مستوى عاليًا، وأثبت كل منهما مكانتهما بوصفهما ناديَيْن كبيرَيْن.
يُذكر أن مواجهة ديربي الرياض انتهت بتعادل إيجابي 1-1 بين النصر والهلال، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ورفع الهلال رصيده إلى 25 نقطة في صدارة الترتيب، فيما وصل النصر إلى النقطة الـ19 في المركز الثالث.