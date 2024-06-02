البايرن ينافس الأندية السعودية لحسم صفقة نجم مانشستر يونايتد

أبدت العديد من أندية الدوري الأوروبي اهتمامها بالتعاقد مع برونو فرنانديز، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالفترة المقبلة.
وسبق أن أبدى الهلال بقيادة "خيسوس" رغبته في ضم فرنانديز، ولكن اللاعب كانت لديه الرغبة في الاستمرار مع النادي الإنجليزي.
وبحسب ما أفادت به صحيفة "Ojogo" فإن بايرن ميونيخ الألماني بدأ محادثاته من أجل كسب خدمات برونو فرنانديز هذا الصيف.
وقالت الصحيفة إن النادي الألماني تحدث بالفعل مع "ميغيل بينيو" وكيل اللاعب البرتغالي الدولي، بالإضافة إلى اهتمام برشلونة، وانه قد يفتح قريبًا طريقًا للتفاوض.
انضم برونو فيرنانديز لاعب خط الوسط الهجومي لصفوف مانشستر يونايتد فى يناير 2020، قادمًا من سبورتينغ لشبونة، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 70 مليون يورو.
ويلعب فيرنانديز البالغ من العمر 29 عامًا، للمنتخب البرتغالي منذ 2017، وسبق للاعب تمثيل العديد من الأندية أبرزها: نوفارا، أودينيزي، سامبدوريا.