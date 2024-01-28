بطولة آسيا 2023: قطر أمام فلسطين لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب.. والعراق والأردن

تتواصل يوم غدٍ الاثنين منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا قطر 2023، بإقامة مباراتين عربية خالصة، ضمنت من خلالها الكرة العربية مقعدين في ربع النهائي، تجمع الأولى بين العراق والأردن، والثانية بين قطر المضيفة وفلسطين.
يواجه منتخب العراق نظيره الأردن في مواجهة قوية ومثيرة، على ملعب خليفة الدولي في الدوحة.
يتطلع المنتخب العراقي لمواصلة مسلسل انتصاراته والمضي قدمًا في منافسة البطولة، من أجل استعادة أمجاد نسخة العام 2007، حينما توج باللقب القاري.
في المقابل يأمل منتخب الأردن تحقيق ظهور مشرف للكرة الأردنية في المحفل القاري والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة، من خلال بلوغ دور ربع النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2004.
يلتقي منتخب قطر حامل اللقب والمضيف نظيره منتخب فلسطين على ملعب البيت في الخور.
ويسعى المنتخب القطري إلى مواصلة حملة الدفاع عن اللقب، وأيضًا لمواصلة مسلسل انتصاراته في البطولة.
في المقابل يأمل المنتخب الفلسطيني مواصلة مسيرته التاريخية في البطولة، حيث نجح في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز الأول له في تاريخ البطولة على حساب هونغ كونغ.