بطولة آسيا 2023: قطر أمام فلسطين لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب.. والعراق والأردن

في المقابل يأمل المنتخب الفلسطيني مواصلة مسيرته التاريخية في البطولة، حيث نجح في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز الأول له في تاريخ البطولة على حساب هونغ كونغ.