الدوري السعودي يصعد من المركز 38 إلى المركز 17 عالميًا في تصنيف تقييم اللاعبين

وسبق أن صرح النجم كريستيانو رونالدو لاعب "النصر" بأن الدوري السعودي قد يصبح يومًا ما من بين أقوى البطولات في كرة القدم العالمية، كما صرح نيمار لاعب "الهلال" بأن الدوري السعودي قد يكون أفضل من الدوري الفرنسي.