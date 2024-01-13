تطورات جديدة في مفاوضات الاتحاد مع الأرجنتيني أنخيل كوريا لاعب أتليتكو مدريد

شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة في مفاوضات نادي الاتحاد مع الأرجنتيني أنخيل كوريا، لاعب أتليتكو مدريد الإسباني.
وكشف الصحفي "نيكولا شيرا" عن أن "أنخيل كوريا" يقترب من الاتحاد؛ مشيرًا إلى أن مسؤولي النادي جاهزون لتقديم عقد للاعب لمدة 3 سنوات.
وشدد في تغريدة على حسابه الشخصي على منصة "إكس"، على أن اللاعب الأرجنتيني منفتح على فكرة الانضمام إلى الدوري السعودي، كما أن أتلتيكو مدريد سيطلب 30 مليون يورو للموافقة على بيعه.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت بالأمس، أن مارسيلو غالاردو، مدرب الاتحاد قدّم أول طلب رسمي له منذ توليه قيادة الاتحاد، وهو ضم أنخيل كوريا، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
وبدأ أنخيل كوريا البالغ من العمر 28 عامًا، مسيرته الاحترافية مع نادي سان لورينزو الأرجنتيني في الفترة من 2012 وحتى 2014، ثم انتقل إلى صفوف أتليتكو مدريد في 2015، كما يلعب للمنتخب الأرجنتيني منذ 2015.
ويحتل الاتحاد المركز السابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة وبفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدر.