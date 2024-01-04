تحضيرًا لبطولة آسيا.. الأخضر تحت 23 يدشن تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات

وتضم قائمة المنتخب في المعسكر (27) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: عبد الرحمن الصانبي، محمد العبسي، حامد يوسف، عبد العزيز العويرضي، معاذ فقيهي، محمد أبو الشامات، ريان حامد، محمد اليامي، محمد سليمان، خالد العسيري، إسلام هوساوي، مروان الصحفي، باسل السيالي، فيصل الأسمري، محمد محزري، عبد الملك العييري، عبد الملك الجابر، مهند آل سعد، عبد الإله هوساوي، علي الجاسم، زياد الجهني، مصعب الجوير، صالح أبو الشامات، أحمد الغامدي، علي المسعود، هيثم عسيري، سعد الشرفاء.