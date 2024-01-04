تحضيرًا لبطولة آسيا.. الأخضر تحت 23 يدشن تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات

دشّن المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، اليوم الخميس، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، والذي يمتد حتى الثلاثين من شهر يناير الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر.
وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، على ملعب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتمارين الإحماء، تلاها تطبيقهم لمران تكتيكي.
ويواصل "الأخضر" مساء غدٍ الجمعة تدريباته على ملعب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.
وتضم قائمة المنتخب في المعسكر (27) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: عبد الرحمن الصانبي، محمد العبسي، حامد يوسف، عبد العزيز العويرضي، معاذ فقيهي، محمد أبو الشامات، ريان حامد، محمد اليامي، محمد سليمان، خالد العسيري، إسلام هوساوي، مروان الصحفي، باسل السيالي، فيصل الأسمري، محمد محزري، عبد الملك العييري، عبد الملك الجابر، مهند آل سعد، عبد الإله هوساوي، علي الجاسم، زياد الجهني، مصعب الجوير، صالح أبو الشامات، أحمد الغامدي، علي المسعود، هيثم عسيري، سعد الشرفاء.
المجموعة الثالثة
يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، المقرر انطلاقها منتصف شهر إبريل المقبل، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.