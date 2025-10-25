قبل المشاركة في بطولة غرب آسيا.. المسحل يلتقي ببعثة الأخضر تحت 16

التقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر بن حسن المسحل، اليوم السبت، بلاعبي ومنسوبي المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم، في مقر إقامة المنتخب بالدمام، وذلك على هامش المعسكر الإعدادي الذي يسبق السفر إلى الأردن للمشاركة في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عامًا 2025.