قبل المشاركة في بطولة غرب آسيا.. المسحل يلتقي ببعثة الأخضر تحت 16

التقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر بن حسن المسحل، اليوم السبت، بلاعبي ومنسوبي المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم، في مقر إقامة المنتخب بالدمام، وذلك على هامش المعسكر الإعدادي الذي يسبق السفر إلى الأردن للمشاركة في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 17 عامًا 2025.
وأكد المسحل خلال اجتماعه مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين، تقديم الدعم الكامل للمنتخب للظهور بالشكل الأمثل، بما يضمن الظهور بالمستوى المميز الذي يعكس الصورة المشرفة لكرة القدم السعودية، معربًا عن خالص تمنياته للمنتخب الوطني بالتوفيق في البطولة.
ومن المقرر أن تغادر بعثة "أخضر 16" مساء اليوم إلى الأردن، لخوض منافسات البطولة، والتي يأتي الأخضر فيها ضمن المجموعة "الأولى" بجانب منتخبات العراق، ولبنان، والكويت.