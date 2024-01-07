تستمر 3 أيام بخوض 9 مواجهات.. تعرف على مباريات الجولة الـ 17 من "دوري يلو" لأندية الدرجة الأولى

وفي اليوم التالي، "الثلاثاء" تُلعب ثلاث مواجهات، حيث يستقبل هجر على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء ضيفه القيصومة، ويستضيف الباطن على ملعبه في حفر الباطن فريق الجبلين، ويتواجه جدة والجندل على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.