صحفي تركي: "هوميلز" و"ماركو رويس" لاعبا بروسيا دورتموند على رادار الأندية السعودية

ويلعب مات هوميلز البالغ من العمر 34 عامًا لفريق بوروسيا دورتموند منذ 2019، قادماً من بايرن ميونيخ الذي لعب في الفترة من 2016 وحتى 2019، ويلعب للمنتخب الألماني منذ 2010 .