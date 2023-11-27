صحفي تركي: "هوميلز" و"ماركو رويس" لاعبا بروسيا دورتموند على رادار الأندية السعودية

أكد الصحفي التركي أكرم كونور، أن أندية الدوري السعودي، تستهدف التعاقد مع لاعبين ألمانيين بفريق بوروسيا دورتموند، خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ما نشره كونور بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" فإن الألمانيين مات هوميلز وماركو رويس لاعبا بوروسيا دورتموند يجذبان اهتمام الأندية السعودية .
ويلعب مات هوميلز البالغ من العمر 34 عامًا لفريق بوروسيا دورتموند منذ 2019، قادماً من بايرن ميونيخ الذي لعب في الفترة من 2016 وحتى 2019، ويلعب للمنتخب الألماني منذ 2010 .
وانضم ماركو رويس صاحب الـ34 عامًا للنادي الألماني في يوليو 2012، ولعب سابقًا لعدة أندية أبرزها بروسيا مونشنغلادباخ وتبلغ القيمة السوقية له نحو 7 ملايين يورو.