لماذا يشرب حراس المرمى الماء بعد استقبالهم أي هدف؟ "سبق" تجيب

كما هو معروف أن كرة القدم لعبة جماعية، وسر نجاح وتألق الأندية أو المنتخبات، لا يكمن فقط، في مهارة مهاجميها في تسجيل الأهداف، وتألق لاعبي خط الوسط في صناعة اللعب، وقوة خط الدفاع في منع الخصم من الوصول لمناطقهم، بل يتوقف الأمر أيضًا على مدى براعة حراس مرماها الذين يصنعون في أحيان كثيرة الفارق سواء خلال المباراة بالحفاظ على نظافة الشباك أو بالتصدي لهجمات خطيرة أو ركلات الجزاء والترجيح.