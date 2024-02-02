"مارسيلو غالاردو" مدرب الاتحاد مرشح لتدريب برشلونة الإسباني

وذكرت الصحيفة أنه بالرغم من أن غالاردو مرشح لتدريب برشلونة، إلا أن العديد من الأسماء برزت في الأسبوع الماضي؛ مثل: بيب جوارديولا، لويس إنريكي، يورغن كلوب، توماس توخيل، تياجو موتا، ميشيل، إيمانول ألجواسيل، هانسي فليك، سيرجيو كونسيساو، رافا ماركيز.