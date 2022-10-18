بالصور.. الأخضر يدشن تدريباته في أبوظبي ضمن مرحلة الإعداد لكأس العالم

على صعيد متصل، لم يشارك اللاعبون المصابون "سالم الدوسري، ياسر الشهراني، سلطان الغنام، ناصر الدوسري، عبدالله مادو، سامي النجعي" في التدريبات الجماعية لمتابعة حالتهم الصحية من قبل الجهاز الطبي بالمنتخب الوطني لوضع برنامج تأهيلي وخطة علاجية لهم بما يتفق مع المرحلة القادمة.