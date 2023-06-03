مانشستر سيتي بطلاً لكأس الاتحاد الإنجليزي

وفرض الألماني إيلكاي غوندوغان نفسه نجماً للمواجهة بتوقيعه على هدفي مانشستر سيتي بالدقائق (1 و51)، حيث دوّن متوسط الميدان على أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد مرور (12 ثانية) فقط ، في حين سجل البرتغالي برونو فيرنانديز هدف اليونايتد من ركلة جزاء في الدقيقة 33.