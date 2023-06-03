مانشستر سيتي بطلاً لكأس الاتحاد الإنجليزي

تُوج مانشستر سيتي، اليوم السبت، بطلاً لكأس الاتحاد الإنجليزي، بتغلبه على غريمه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة لندن في المباراة النهائية للبطولة.
وفرض الألماني إيلكاي غوندوغان نفسه نجماً للمواجهة بتوقيعه على هدفي مانشستر سيتي بالدقائق (1 و51)، حيث دوّن متوسط الميدان على أسرع هدف في تاريخ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد مرور (12 ثانية) فقط ، في حين سجل البرتغالي برونو فيرنانديز هدف اليونايتد من ركلة جزاء في الدقيقة 33.
ويعد هذا اللقب السابع لمانشستر سيتي على صعيد المسابقة المحلية بعد سنوات 1904 و1934 و1956 و1969 و2011 و2019.
في حين هذا اللقب الثاني لكتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا هذا الموسم، عقب تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أيام قليلة .
ويحلم السيتي باستكمال الثلاثية التاريخية بحصد لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة عندما يواجه إنتر ميلان في النهائي يوم السبت المقبل.