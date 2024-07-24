رياضيو المملكة يواصلون استعداداتهم لأولمبياد باريس 2024م

ويمثل أخضر قفز الحواجز في الفرق والفردي الفرسان: رمزي الدهامي، وعبدالله الشربتلي، وخالد المبطي، وعبدالرحمن الراجحي، فيما يشارك المنتخب السعودي للتايكوندو بواسطة اللاعبة دنيا أبو طالب في منافسات وزن 49 كجم، ولاعبي المنتخب السعودي لألعاب القوى الرامي محمد تولو في دفع الجلة، والواثب حسين آل حزام في القفز بالعصا، والعداءة هبة مالم في سباق 100م، والسباحة مشاعل العايد في سباق 200م حرة، وزميلها السبّاح زيد السراج في سباق 100م حرة.