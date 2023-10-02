دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة.. "أبكر" ينتزع فضية سباق 200م في هانغتشو2022.. و"الفيصل" يهنئ

لا يتوقف التمثيل السعودي في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو2022) التي تحتضنها الصين على اللاعبين واللاعبات فقط، حيث يشارك عدد من الكوادر السعودية في عدد من اللجان التنظيمية والفنية على مستوى الدورة، سواءً على المستوى التحكيمي أو الطبي أو الإداري، وذلك في إطار تمكين الكوادر الإدارية السعودية ورفع مستوى تمثيلها في المحافل الرياضية الدولية والقارية بما يتماشى مع أهداف القطاع الرياضي لرؤية المملكة 2030.