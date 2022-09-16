المنشطات تراقب مباراة أبها والفيحاء ضمن دوري روشن السعودي

تراقب اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، مباراة أبها وضيفه الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.
ونشر الحساب الرسمي للرابطة تغريدة على موقع "تويتر"؛ جاء فيها: "يتواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة أبها والفيحاء؛ حيث تم إبلاغ إداريي الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف".
علمًا بأن آلية فحص واختيار اللاعبين في الألعاب الجماعية تكون عشوائية "بالقرعة" بحضور إداري من كل فريق إضافة لمراقب المباراة.
ويتم الاختيار وفق المعايير الدولية للاختيار؛ مما يعني أن كافة اللاعبين معرضون للفحص داخل وخارج المنافسة في أي زمان ومكان.