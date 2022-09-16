المنشطات تراقب مباراة أبها والفيحاء ضمن دوري روشن السعودي

تراقب اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، مباراة أبها وضيفه الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.