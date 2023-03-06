بعد السقوط أمام الفتح بثنائية.. مدرب الهلال: "غياب الثلاثي أثر علينا.. ولم نقدم مباراة جيدة"

قال مدرب فريق الهلال الكروي الأول، الأرجنتيني "دياز" إن فريقه لم يقدم مباراة جيدة أمام الفتح، مؤكدًا أن الغيابات أثرت كثيرًا على أداء الفريق.

وخسرالأزرق أمام الفتح «1-2»، اليوم الاثنين، في مواجهة مؤجلة من الجولة الـ18 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وبذلك يتراجع إلى المركز الخامس بـ33 نقطة متأخرًا بـ13 نقطة عن النصر المتصدر مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين.

وتابع دياز في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: "الغيابات أثرت علينا كثيرًا، وافتقدنا سعود عبدالحميد وسلمان الفرج وحمد اليامي لظروف الإصابة".

واختتم مدرب الهلال: "لم نقدم مباراة جيدة، ولم نتحكم في مجريات الكرة بشكل جيد والدليل قلة وصولنا إلى مرمى الخصم".