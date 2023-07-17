الفرنسي "هوغو لوريس" حارس مرمى توتنهام هوتسبر الإنجليزي على رادار الهلال

وأفاد الصحفي الذي يعمل في "RMC Sports" بأن العديد من الأندية أبدت اهتمامها بهوجو في الأسابيع الأخيرة؛ فقد كانت هناك اتصالات مع باريس سان جيرمان، كما استفسر إنتر ميلان الإيطالي أيضًا عن الحارس، إضافة إلى عرض الهلال.