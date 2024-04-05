"الفتح" يطير اليوم لمواجهة "أبها" ضمن الجولة الـ27 لدوري روشن

تسافر اليوم السبت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح إلى مدينة أبها لمواجهة فريق أبها ضمن الجولة السابعة والعشرين من دوري روشن للمحترفين.
وعقب وصول الفريق الفتحاوي إلى أبها سيقام مُعسكر خاص للمباراة، حيث يقيم الفريق تدريباته هناك تحضيراً للمواجهة التي ستقام يوم الأحد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في تمام الـ10:00م.
من ناحيته، أقام المدير الفني السيد سلافن بيليتش عدد من التدريبات اللياقية والفنية حيث شهدت التدريبات حماس واستعداد لاعبي الفريق لتحقيق الإنجاز بالمواجهة المقبلة.
فيما قسّم الجهاز الفني الفريق لمجموعتين أقيمت بينهما مناورة عبر مساحة ثلث الملعب تناولت التدريب على عدد من الجمل التكتيكية والفنية، حيث توقفت المناورة أكثر من مرة لتطوير الأداء وتصحيح بعض الأخطاء.