"الفتح" يطير اليوم لمواجهة "أبها" ضمن الجولة الـ27 لدوري روشن

وعقب وصول الفريق الفتحاوي إلى أبها سيقام مُعسكر خاص للمباراة، حيث يقيم الفريق تدريباته هناك تحضيراً للمواجهة التي ستقام يوم الأحد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في تمام الـ10:00م.