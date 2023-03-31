الأهلي بطلاً للدوري السعودي الممتاز لكرة السلة 2022 - 2023

وحقَّق النصر فوزًا معنويًّا على فريق الفتح بنتيجة (89-75) على صالة رعاية الشباب في الرياض؛ ليحافظ على وصافة الدوري للموسم الثاني على التوالي، فيما أنهى الفتح الدوري ثالثًا.