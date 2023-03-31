تُوِّج الأهلي بطلاً للدوري السعودي الممتاز لكرة السلة 2022-2023؛ وذلك عقب تغلُّبه على مضيفه الأنصار (95-75) على صالة وزارة الرياضة بالمدينة المنورة في ختام منافسات بطولة الدوري.
وحقَّق النصر فوزًا معنويًّا على فريق الفتح بنتيجة (89-75) على صالة رعاية الشباب في الرياض؛ ليحافظ على وصافة الدوري للموسم الثاني على التوالي، فيما أنهى الفتح الدوري ثالثًا.
وحافظ أُحد على المركز الرابع بالرغم من خسارته أمام الهلال الخامس في المدينة المنورة بنتيجة (91-100)، بينما سجل الاتحاد فوزًا معنويًّا بفوزه على ضبا بجدة (69-65)؛ ليُنهي مشواره بالدوري سابعًا.
وتأكد هبوط العدالة بعد خسارته من السلام بالمنطقة الشرقية بنتيجة (63-87)، ورافقه التعاون بالرغم من فوزه على الوحدة السادس في صالته بالقصيم (97-69).