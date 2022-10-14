في نسختها الثانية بالتعاون مع اتحاد اللعبة.. انطلاق البطولة الوطنية للكريكيت

وتأتي هذه البطولة لتشجيع محبي رياضة الكريكيت وأفراد المجتمع على رفع مستوى اللياقة البدنية، واستهداف شريحة جديدة من الممارسين للكريكيت لسهولة مزاولة السوفتبول كريكيت، كما تهدف هذه الفعاليات إلى توفير أنشطة رياضية تحظى بشعبية واسعة لدى المقيمين داخل المملكة، ولاسيما الوافدون من الدول التي تحظى فيها هذه اللعبة بشعبية كبيرة، كدول الهند، وباكستان، وبنغلاديش، وسريلانكا، ومن المتوقع أن تجذب البطولة نحو 38 ألف مشاركة؛ حيث سيحصل كل فريق على جولة واحدة، وبحد أقصى 20 مرة، وفي نهاية البطولة سيحصل الفريق الفائز ووصيفه على جوائز ومبالغ مالية، إضافة إلى منح مجموعة مختارة من المشاركين جوائز الأداء، ويتم تنظيمها من قبل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بالتعاون مع الاتحاد السعودي للكريكيت.