في سباق يتجاوز 3 ملايين ريال.. الاتحاد العربي للهجن يعلن عن أولى بطولاته في العلا

كشف الاتحاد العربي للهجن عن إقامة 13 شوطاً في النسخة الأولى من بطولة كأس العرب الأولى للهجن بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا والمقرر إقامة أشواطها في الثالث من مايو المقبل على أرض ميدان العلا للهجن في محافظة العلا، بجوائز مالية وعينية تتجاوز الـ 3 ملايين ريال.