رياضة
في سباق يتجاوز 3 ملايين ريال.. الاتحاد العربي للهجن يعلن عن أولى بطولاته في العلا
كشف الاتحاد العربي للهجن عن إقامة 13 شوطاً في النسخة الأولى من بطولة كأس العرب الأولى للهجن بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا والمقرر إقامة أشواطها في الثالث من مايو المقبل على أرض ميدان العلا للهجن في محافظة العلا، بجوائز مالية وعينية تتجاوز الـ 3 ملايين ريال.
وكان أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي للهجن قد اعتمدوا في السابع من سبتمبر في العام الماضي إقامة النسخة الأولى من البطولة في محافظة العلا على أن تحدد الدولة المضيفة للنسخة الثانية لاحقاً.
وتقتصر المشاركة في البطولة على ملاك الهجن من مواطني الدول العربية، كما تقتصر المشاركة على المطايا المسجلة في الاتحادات الأعضاء في الاتحاد العربي للهجن.