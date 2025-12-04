الخُبر تستعد لليلة تاريخية في نهائيات PFL MENA اليوم

واكتملت مراسم الميزان الرسمي لجميع المقاتلين، وهي آخر خطوة قبل الدخول إلى القفص اليوم. وتشهد المواجهة الرئيسية في وزن الويلترويت نزالًا مرتقبًا بين الكويتي محمد الأقرع والمغربي بدر الدين دياني، وهو لقاء طال انتظاره منذ الموسم الماضي ويُعد فاصلاً في مسيرة المقاتلين اللذين يمتلكان قاعدة جماهيرية واسعة وحضورًا قويًا داخل القفص.