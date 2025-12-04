الخُبر تستعد لليلة تاريخية في نهائيات PFL MENA اليوم

تستعد مدينة الخُبر اليوم لاحتضان نهائيات بطولة PFL MENA في صالة الخُبر أرينا، حيث يترقب جمهور الفنون القتالية في المنطقة والعالم ليلة حاسمة تُختتم فيها منافسات موسم 2025، بعد سلسلة من النزالات المثيرة التي أوصلت نخبة المقاتلين العرب إلى المرحلة النهائية في أوزان الويلترويت والخفيف والريشة والبانتام.
واكتملت مراسم الميزان الرسمي لجميع المقاتلين، وهي آخر خطوة قبل الدخول إلى القفص اليوم. وتشهد المواجهة الرئيسية في وزن الويلترويت نزالًا مرتقبًا بين الكويتي محمد الأقرع والمغربي بدر الدين دياني، وهو لقاء طال انتظاره منذ الموسم الماضي ويُعد فاصلاً في مسيرة المقاتلين اللذين يمتلكان قاعدة جماهيرية واسعة وحضورًا قويًا داخل القفص.
من جهته، أوضح جيروم مازيت، المدير العام لرابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الجماهير العربية تترقب واحدة من أكثر ليالي البطولة إثارة منذ انطلاقتها، مؤكدًا أن النهائيات ستكون الحدث الأبرز في موسم PFL MENA لعام 2025.