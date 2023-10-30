هدف لاعب الهلال "سافيتش" الأجمل في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن

فاز هدف النجم الصربي سيرجي سافيتش لاعب الهلال في الكلاسيكو أمام الأهلي بجائزة الهدف الأجمل في الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023/2024 م.
وحصل هدف الدولي الصربي على جائزة الهدف الأجمل بحسب استطلاع الجماهير وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري روشن السعودي على منصة (إكس) يوم الاثنين.
ونال هدف سافيتش على النسبة الأعلى من أصوات المشاركين في الاستفتاء والبالغ عددهم (481٬103 صوت) بنسبة وصلت إلى 48،8 % من الأصوات متفوقًا على هدف البرتغالي أوتافيو نجم النصر في مباراة الفيحاء والذي حل بالمرتبة الثانية بـ 44،9 %من الأصوات فيما جاء هدف التونسي سعد بقير قائد فريق أبها بمرمى الشباب بالمرتبة الثالثة بـ 6،3 % من الأصوات.