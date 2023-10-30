هدف لاعب الهلال "سافيتش" الأجمل في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن

ونال هدف سافيتش على النسبة الأعلى من أصوات المشاركين في الاستفتاء والبالغ عددهم (481٬103 صوت) بنسبة وصلت إلى 48،8 % من الأصوات متفوقًا على هدف البرتغالي أوتافيو نجم النصر في مباراة الفيحاء والذي حل بالمرتبة الثانية بـ 44،9 %من الأصوات فيما جاء هدف التونسي سعد بقير قائد فريق أبها بمرمى الشباب بالمرتبة الثالثة بـ 6،3 % من الأصوات.