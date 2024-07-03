وزارة الرياضة تبدأ في المرحلة الثانية من المسار الثاني في مشروع تخصيص الأندية الرياضية

وتشمل هذه المرحلةُ طرحَ ستة أندية رياضية للتخصيص أمام المستثمرين المحليين والدوليين؛ وهي: "الزلفي، والنهضة، والأخدود، والأنصار، والعروبة، والخلود"؛ حيث يمكن للمستثمرين الراغبين في المنافسة على هذه الأندية، الدخول على بوابة المستثمرين، عبر موقع المركز الوطني للتخصيص للتقديم، والحصول على الاشتراطات والمعلومات اللازمة، بدءًا من مطلع شهر أغسطس المقبل، على أن يتبع ذلك استكمال طرح بقية الأندية الثمانية تباعًا؛ وهي: "الشعلة، وهجر، والنجمة، والرياض، والروضة، وجدة، والترجي، والساحل".