"المسحل" يلتقي رؤساء وممثلي الأندية والأكاديميات في "جازان"

يذكر أن هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي سيجريها الاتحاد السعودي لكرة القدم في مختلف مناطق المملكة؛ الاستماع عن قرب لمرئيات الأندية لمساعدتها في تحقيق أهدافها، بما يخدم تطوير اللاعب السعودي وكرة القدم السعودية.