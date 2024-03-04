"المسحل" يلتقي رؤساء وممثلي الأندية والأكاديميات في "جازان"

التقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر بن حسن المسحل، اليوم الاثنين، برؤساء وممثلي الأندية الحكومية والخاصة والأكاديميات المعتمدة بمنطقة جازان.
جاء ذلك على هامش زيارته للمنطقة، والتي تضمنت برنامجًا لتفقد عدد من المناشط المتعلقة بكرة القدم.
حضر اللقاء مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة المهندس سعد القحطاني، وعضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي علي الشعيلان ونعيم البكر، والأمين العام المساعد للاتحاد السعودي إبراهيم القباع، وممثلو اللجان ومديرو الإدارات في الاتحاد السعودي.
واستعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه أندية المنطقة، وجهود الاتحاد السعودي من أجل تذليل أي عقبات قد تواجهها الأندية، لاسيما على مستوى اكتشاف المواهب وتطوير الكوادر الفنية.
كما تم الاستماع إلى مرئيات رؤساء وممثلي أندية المنطقة حول آليات تيسير التواصل مع لجان وإدارات الاتحاد السعودي.
يذكر أن هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي سيجريها الاتحاد السعودي لكرة القدم في مختلف مناطق المملكة؛ الاستماع عن قرب لمرئيات الأندية لمساعدتها في تحقيق أهدافها، بما يخدم تطوير اللاعب السعودي وكرة القدم السعودية.