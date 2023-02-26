رياضة

صحيفة إيطالية: حارس مرمى "يوفنتوس" على رادار "النصر"

الحارس كارلو بنسوليو
الحارس كارلو بنسوليو
محمد السيد
محمد السيد

قالت تقارير صحفية إيطالية: إن الحارس كارلو بنسوليو بات مطلوبًا لدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ للتعاقد معه.

وبحسب ما نقلت صحيفة "calciomercato": فإن الحارس ينتهي تعاقده مع اليوفنتوس في يونيو المقبل، علمًا بأنه لا يشارك بصورة أساسية؛ حيث إنه الحارس الثالث بالفريق.

وقالت الصحيفة: إن الحارس ربما يفكّر في الانتقال للنصر ليكون بجوار صديقه المقرّب رونالدو، علمًا بأن فرصته في اللعب هناك ستكون صعبة أيضًا؛ لوجود الحارس ديفيد اوسبينا.

وبحسب تقارير سابقة: فإن النصر يسعى للتعاقد مع حارس مرمى بديل عن الأرجنتيني أوغستين روسي؛ وذلك بسبب عدم القناعة بمستواه.

النصر
الحارس كارلو بنسوليو

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