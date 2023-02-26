صحيفة إيطالية: حارس مرمى "يوفنتوس" على رادار "النصر"

قالت تقارير صحفية إيطالية: إن الحارس كارلو بنسوليو بات مطلوبًا لدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ للتعاقد معه.
وبحسب ما نقلت صحيفة "calciomercato": فإن الحارس ينتهي تعاقده مع اليوفنتوس في يونيو المقبل، علمًا بأنه لا يشارك بصورة أساسية؛ حيث إنه الحارس الثالث بالفريق.
وقالت الصحيفة: إن الحارس ربما يفكّر في الانتقال للنصر ليكون بجوار صديقه المقرّب رونالدو، علمًا بأن فرصته في اللعب هناك ستكون صعبة أيضًا؛ لوجود الحارس ديفيد اوسبينا.
وبحسب تقارير سابقة: فإن النصر يسعى للتعاقد مع حارس مرمى بديل عن الأرجنتيني أوغستين روسي؛ وذلك بسبب عدم القناعة بمستواه.