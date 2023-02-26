صحيفة إيطالية: حارس مرمى "يوفنتوس" على رادار "النصر"

وبحسب ما نقلت صحيفة "calciomercato": فإن الحارس ينتهي تعاقده مع اليوفنتوس في يونيو المقبل، علمًا بأنه لا يشارك بصورة أساسية؛ حيث إنه الحارس الثالث بالفريق.