وزير الرياضة "الفيصل" يبارك بنجاح بطولة كأس موسم الدرعية للتنس

امتدح وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بطولة كأس موسم الدرعية للتنس، التي اختتمت أمس، ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022 (النسخة الثانية).
وقال الفيصل عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "نسخة مميزة وتنافس كبير شهدته بطولة كأس الدرعية للتنس، ضمن فعاليات موسم الدرعية".
وتابع: "مبروك للاعب تيور فريتز فوزه بلقب البطولة، وحظًا أوفر لبقية المشاركين".
وكان الأمريكي تايلور فريتز قد حقق كأس الدرعية للتنس في نسختها الثانية، على حساب حامل اللقب الروسي دانييل ميدفيديف في ختام البطولة، أمس السبت.
وتوج ميدفيديف بلقب النسخة الأولى لكأس الدرعية للتنس عام 2019، حين هزم البلجيكي دافيد جوفان.
وتوج فريق الزوجي الذي يضم لاعبي التنس دومينيك ستريكر وزميله هوبرت هوركاتش بلقب بطولة "كأس الدرعية للتنس" لفئة الزوجي التي تنظمها وزارة الرياضة.