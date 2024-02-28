الإثارة تتجدَّد في دوري روشن.. قمة الهلال والاتحاد أبرز مواجهات الجولة الـ22

من جهته، يتحضر الاتحاد لخوض المواجهة المنتظرة وهو ليس في أفضل أحواله؛ اذ يحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة، أي بفارق 22 نقطة عن الهلال، إلا أن الفريق يعيش مؤخرًا تطورًا نسبيًّا على صعيد الأداء الفني داخل الملعب، ولعل فوزه في الجولة الفائتة على الوحدة 2 - 1 يعزز هذه الحالة من الارتياح والهدوء لدى جماهير الاتحاد، ويمنحهم تفاؤلاً بأن يقدم فريقهم أداء مقنعًا، يضمن الندية، ويزيد من احتمالات الانتصار في هذا اللقاء، بالرغم من قوة المنافس، ولاسيما أنه يملك هدافًا متمكنًا، يقود الهجوم الاتحادي بجدارة، ألا وهو المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، إلى جانب النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، الذي لا تزال الجماهير الاتحادية تنتظر منه الأفضل.