الجاسر لـ"سبق": النصر نجا من الهزيمة.. والتحكيم أضر بالهلال

وعما يتردد عن التجديد للاعب نيمار من عدمه مع الهلال قال الجاسر: "نيمار -دون شك- لاعب كبير، ونجم عالمي، وما سيقدمه مع الفريق في المباريات التي سيشارك بها هو ما سيحدد مستقبله. عقده ينتهي في نهاية الموسم، وأتصور أنه بالإمكان الإبقاء عليه لرؤية ما سيقدمه، ثم اتخاذ القرار المناسب. وعلى الصعيد الشخصي متأكد تمامًا أنه سيكون مكسبًا كبيرًا للفريق فور عودته لمستواه".