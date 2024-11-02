الجاسر لـ"سبق": النصر نجا من الهزيمة.. والتحكيم أضر بالهلال

قال الإعلامي عبدالكريم الجاسر، مدير المركز الإعلامي السابق بنادي الهلال، إن النصر نجا من الهزيمة في مباراة الديربي مساء أمس الجمعة.
وقال الجاسر في تصريحات خاصة لـ"سبق": "أعتقد أن النصر الذي قدَّم أفضل مباراة له هذا الموسم نجا من خسارة مؤكدة؛ فبالرغم من أنه سجل هدفًا مبكرًا -وهو بالمناسبة ما جعل المباراة تظهر بهذا الشكل- إلا أن الهلال عاد لوضعه المعتاد، وقدم مباراة جيدة، تؤكد شخصيته القوية في مثل هذه المباريات".
وعن سير اللقاء واللاعب الأبرز في المباراة قال: "لم يبرز لاعب بعينه بشكل كبير، لكن اللاعبين في الفريقين بذلوا جهدًا كبيرًا على الصعيد البدني".
وعن التحكيم في المباراة قال: "أكيد لم يُوفَّق الحكم في اتخاذ القرارات الصعبة، وبالتحديد لصالح الهلال. وكلنا تابعنا محللي التحكيم. هناك ما لا يقل عن ضربتَي جزاء لم تُحتسبا لمصلحة الهلال. وشخصيًّا، أعتقد أن ضربة الجزاء التي تعرض لها ميتروفيتش وما صاحبها من تعامل من قِبل حكم الفار تثير الكثير من الشكوك حول الحكام، وسوء اختيارهم لقيادة هذا اللقاء المهم".
وعن رأيه في نتيجة المباراة على الهلاليين والنصراويين، وهل لها تأثير سلبي؟ قال: "بالعكس، أعتقد أن الهلاليين يرون أن فريقهم نجح في تجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار، وحافظ على صدارته مواصلاً مسيرته بثبات. أما بالنسبة للنصر فأتصور أنها تأكيد أن هذا أفضل ما لدى الفريق، وهو بالتأكيد ليس كافيًا للتفوق على الزعيم".
وعن سبب عدم فوز الهلال قال: "أعتقد أن مستوى النصر في المباريات الأخيرة وخروجه من كأس الملك جعل الجميع يعتقدون أن الهلال سيفوز بنتيجة كبيرة؛ ما جعل الفريق يدخل اللقاء معتقدًا أنه سيكون أسهل بكثير مما كان عليه. وقد كنت بالفعل متخوفًا من الثقة الزائدة التي سادت الجميع قبل اللقاء، لكن خيسوس ونجومه نجحوا في تلافي ذلك، وتقديم مباراة جيدة".
وعما يتردد عن التجديد للاعب نيمار من عدمه مع الهلال قال الجاسر: "نيمار -دون شك- لاعب كبير، ونجم عالمي، وما سيقدمه مع الفريق في المباريات التي سيشارك بها هو ما سيحدد مستقبله. عقده ينتهي في نهاية الموسم، وأتصور أنه بالإمكان الإبقاء عليه لرؤية ما سيقدمه، ثم اتخاذ القرار المناسب. وعلى الصعيد الشخصي متأكد تمامًا أنه سيكون مكسبًا كبيرًا للفريق فور عودته لمستواه".
وعن التدعيمات التي يحتاج إليها الهلال في الانتقالات الشتوية قال: "ربما يحتاج الهلال لإكمال عقد الأجانب من مواليد 2003؛ إذ تبقى لاعب واحد لإكمال القائمة. وربما يسعى الهلاليون لاستكمال التعاقدات. أما الإضافات فقد تعتمد على حالة اللاعبين في نهاية الموسم؛ ففي حال خلا الفريق من الإصابات قبل كأس العالم أعتقد أن استمرار المجموعة الحالية هو الأفضل، وهو ما سيحدث بكل تأكيد".