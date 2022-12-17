"منعتات" تُحقق لقب شوط البداوة للون الشعل بمهرجان المؤسس للإبل

تَصدرت منقية "منعتات" لمالكها جفران بن فلاح آل جفران، شوط فئة البداوة للون الشعل، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته السابعة.
وعبّر مالك الإبل الفائزة جفران بن فلاح، عن سعادته الغامرة بتحقيق اللقب الأول لشوط البداوة الشعل الذي أطلقه النادي في هذه النسخة من المهرجان.
وقال "ابن جفران": كنت واثقًا -بتوفيق الله عز وجل- من تحقيق اللقب؛ وخصوصًا بعد عرضها أمام لجنة التحكيم رغم المنافسة القوية من جميع المشاركين بالشوط الذهبي.
ونوه بالنجاح الكبير الذي تَحقق لمهرجان المؤسس بدعم من سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل، الذي دعم المهرجان حتى وصل لهذه المكانة العالمية من توفر المقار والميادين والبنية التحتية المتكاملة وحضور أطيب سلالات الإبل على الإطلاق.
من جانب آخر استعرضت لجنة التحكيم بمهرجان المؤسس، ظهر اليوم، شوط البداوة الصفر، وستعلَن النتائج في وقت لاحق اليوم.