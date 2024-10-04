الفتح يختتم تحضيراته لمواجهة التعاون غدًا

وفي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم، أجرى المديرُ الفني للفريق السيد "ينز غوستافسن" تدريباتٍ مُكثّفة ضمن خطة الإعداد للمباراة المُعدّة مسبقًا؛ حيث تناولت تدريباتُ اليوم عددًا من التمارين اللياقية والفنية، والتدريب على عدد من الجمل التكتيكية.