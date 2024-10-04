الفتح يختتم تحضيراته لمواجهة التعاون غدًا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تحضيراته للمواجهة المقبلة أمام نادي التعاون، ضمن الجولة السادسة من منافسات دوري روشن للمحترفين.
وفي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم، أجرى المديرُ الفني للفريق السيد "ينز غوستافسن" تدريباتٍ مُكثّفة ضمن خطة الإعداد للمباراة المُعدّة مسبقًا؛ حيث تناولت تدريباتُ اليوم عددًا من التمارين اللياقية والفنية، والتدريب على عدد من الجمل التكتيكية.
واختتمت التدريبات بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، أقيمت بينهما مناورة عبر مساحة ثلث الملعب وسط حماس من جميع اللاعبين للمشاركة بالمباراة الأساسية.
وعقب نهاية التدريبات أقام الجهازُ الفني مُعسكرًا خاصًّا داخل أحد الفنادق بالقصيم لحين موعد المباراة.