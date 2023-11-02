نيوكاسل يضع محترف الهلال كخيار أساسي لضمه في الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير صحفية أجنبية أن مسؤولي نيوكاسل يونايتيد الإنجليزي يضعون اللاعب البرتغالي روبن نيفيز، نجم الهلال الحالي كهدف أساسي لضمه في الميركاتو الشتوي .
وبحسب ما نقلت صحيفة "footballnews24” الإيطالية نقلاً عن صحيفة "o jogo” البرتغالية فإنه على الرغم من تعدد الأسماء إلا أن النادي الإنجليزي يريد لاعب الهلال الحالي بأي شكل .
وتسعى إدارة نيوكاسل للتعاقد مع لاعب وسط لتعويض غياب ساندرو تونالي، لاعب الفريق الذي تم إيقافه 10 أشهر من ممارسة كرة القدم لأسباب انضباطية .
وانضم روبن نيفيز للهلال في الميركاتو الصيفي الماضي، نظير مبلغ يصل لنحو 55 مليون يورو قادماً من نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، بعقد مدته 3 مواسم .