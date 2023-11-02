نيوكاسل يضع محترف الهلال كخيار أساسي لضمه في الميركاتو الشتوي

وبحسب ما نقلت صحيفة "footballnews24” الإيطالية نقلاً عن صحيفة "o jogo” البرتغالية فإنه على الرغم من تعدد الأسماء إلا أن النادي الإنجليزي يريد لاعب الهلال الحالي بأي شكل .