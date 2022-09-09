تصفيات كأس آسيا للشباب تنطلق غدًا السبت.. الأخضر يواجه المالديف يوم الاثنين

وتشهد الجولة الأولى للمجموعة الأولى لقاء أوزبكستان مع المالديف عند الساعة 6:15 مساءً على إستاد الأمير سعود بن جلوي، ثم تتقابل ميانمار مع الصين عند الساعة 9:30 مساءً، في حين يخوض منتخب السعودية المضيف مباراته الأولى يوم الاثنين أمام المالديف.