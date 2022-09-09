تصفيات كأس آسيا للشباب تنطلق غدًا السبت.. الأخضر يواجه المالديف يوم الاثنين

يشهد يوم غد السبت 10 سبتمبر استكمال عودة بطولات الفئات العمرية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مع انطلاق السباق ضمن تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان.
ومن خلال هذه التصفيات تدخل بطولات الفئات العمرية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مرحلة جديدة، حيث حلت كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً مكان بطولة تحت 19 عاماً، وتم تعديل نظام التصفيات ليقام بشكل مفتوح دون تقسيم على المناطق.
ويتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان مستضيف البطولة.
وتنطلق منافسات التصفيات من خلال المجموعة الثالثة التي تقام مبارياتها في لاوس، حيث تلتقي فلسطين مع اليمن، على أن تتقابل لاوس المضيفة مع غوام، علماً بأن المجموعة تضم أيضاً منتخب اليابان.
في المجموعة الرابعة التي تقام مبارياتها في الأردن، يلتقي منتخب سوريا مع الصين تايبيه، ثم تلتقي جزر شمال ماريانا مع تركمانستان، على أن يستهل منتخب الأردن المضيف مشوار المنافسة يوم الاثنين 12 سبتمبر أمام تركمانستان.
وفي المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها في البحرين، يلتقي منتخب بوتان مع نيبال على إستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، ثم تتقابل البحرين المضيفة مع بنغلادش، علماً بأن المجموعة تضم أيضاً منتخب قطر.
وتلعب أوزبكستان التي ضمنت التأهل كمستضيفة للنهائيات ضمن المجموعة الأولى، التي تقام مبارياتها في الدمام، وهي تشارك في التصفيات كاستعداد للنهائيات، ولن يتم احتساب نتائجها في ترتيب المجموعة.
وتشهد الجولة الأولى للمجموعة الأولى لقاء أوزبكستان مع المالديف عند الساعة 6:15 مساءً على إستاد الأمير سعود بن جلوي، ثم تتقابل ميانمار مع الصين عند الساعة 9:30 مساءً، في حين يخوض منتخب السعودية المضيف مباراته الأولى يوم الاثنين أمام المالديف.
أما بقية المجموعات فسوف تنطلق منافساتها اعتباراً من يوم الأربعاء 14 سبتمبر.
في المجموعة الخامسة التي تقام مبارياتها في أولان باتار، تشهد الجولة الأولى لقاء كوريا الجنوبية مع سريلانكا، ثم تلتقي ماليزيا مع منغوليا المضيفة.
أما في المجموعة السادسة التي تقام مبارياتها في مدينة سورابايا، فتلتقي فيتنام مع هونغ كونغ، ثم إندونيسيا المضيفة مع تيمور الشرقية.
وتقام مباريات المجموعة السابعة في العاصمة العمانية مسقط، حيث تلتقي تايلاند مع أفغانستان على إستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي، ثم عمان المضيفة مع الفلبين.
كما تنطلق يوم الأربعاء 11 سبتمر منافسات المجموعة التاسعة في العاصمة الطاجيكية دوشانبي، حيث تلتقي كمبوديا مع لبنان على إستاد بامير، ثم طاجيكستان المضيفة مع سنغافورة.
وفي المجموعة العاشرة التي تقام مبارياتها في العاصمة القرغيزية بيشكيك، فتلتقي الإمارات مع بروناي على إستاد دولين عمرزاكوف، ثم تتقابل إيران مع قرغيزستان.
وفيما يتعلق بالمجموعة الثامنة التي تضم منتخبات الهند والعراق والكويت، والتي كانت مقررة في مدينة البصرة بالعراق، فقد تقرر نقلها إلى ملعب بديل، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن المواعيد الجديدة للمباريات.