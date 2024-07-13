نادي الرياض يضم مدافع الاتحاد سويلم المنهالي

أعلن نادي الرياض الناشط في دوري روشن السعودي للمحترفين تعاقده مع المدافع سويلم المنهالي لاعب فريق الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ورحب نادي الرياض باللاعب الجديد عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) قائلاً: "أهلاً سويلم.. "المنهـالي" يحط الرحال في الرياض".
من جانب آخر أعلن نادي اتحاد جدة رسميًا اليوم السبت رحيل مدافعه الشاب من خلال نشره صورة للاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها" شكرًا سويلم المنهالي".
وكان اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا قد وقع عقدًا مع الاتحاد لمدة 5 مواسم في صيف 2022 بتوصية من الروماني كوزمين كونترا المدرب السابق للفريق.
وشارك اللاعب مع الاتحاد بالموسم الماضي في 10 مباريات بجميع المسابقات لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.