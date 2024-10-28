كأس الملك.. صائد الكبار "يتربص" بالهلال.. والإثارة المرتقبة تجمع النصر والتعاون

تستكمل، غدًا الثلاثاء، منافسات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم "أغلى الكؤوس" بثلاث مواجهات مرتقبة .
في العاصمة الرياض، يحل التعاون ضيفاً مزعجاً على نظيره النصر، على ملعب الأول بارك، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً.
ويحل الرائد ضيفًا على نظيره النجمة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، عند السادسة مساءً.
وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية في حائل ، يحل الهلال "حامل اللقب"، ضيفاً على الطائي "صائد الكبار"، وذلك في تمام الساعة 6:5 مساءً .
وفي آخر اللقاءات، يستضيف الفيحاء نظيره العربي، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، في تمام الساعة 8:30 مساءً.
وتختتم منافسات دور الـ 16 من كأس الملك، الأربعاء المقبل، بلقاء وحيد يجمع الجبيلين ونظيره الاتفاق .