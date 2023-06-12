وكيل النجم الأرجنتيني ديبالا ينفي وجود أي عروض للاعب من الدوري السعودي

وأضاف خورخي أنطون وكيل أعمال الأرجنتيني ديبالا: "باولو لم يتحدث إلى أحد، ولم أتلق أي مكالمات أو عروض من الأندية السعودية. أنا مسؤول عن الاستماع إلى الأندية المهتمة بديبالا، اللاعب في إجازة".