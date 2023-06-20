الحارس أحمد الكسار ينضم لصفوف الفيحاء حتى 2026

أنهى مجلس إدارة نادي الفيحاء برئاسة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي إجراءات التوقيع مع حارس المرمى أحمد الكسار (1991م) لمدة ثلاثة مواسم حتى 2026م في صفقة انتقال حر.
وقد بدأ الكسار مسيرته الاحترافية عام 2009م ومثل نادي الترجي والرائد والاتفاق والفيصلي، حيث جرت مراسم توقيع العقد في قاعة الشيخ عثمان الرشيد للمحاضرات والمؤتمرات بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن أحمد أبانمي.
من جانبه عبر الكسار عن سعادته بالانضمام إلى نادي الفيحاء متمنياً أن يقدم مع زملائه المستوى الذي يرضي طموحات إدارة وأعضاء شرف وجمهور البرتقالي، واعداً ببذل الجهد وتقديم الأداء المشرف خاصة وأن الفريق ينتظره استحقاقات محلية وقارية عديدة.