الحارس أحمد الكسار ينضم لصفوف الفيحاء حتى 2026

من جانبه عبر الكسار عن سعادته بالانضمام إلى نادي الفيحاء متمنياً أن يقدم مع زملائه المستوى الذي يرضي طموحات إدارة وأعضاء شرف وجمهور البرتقالي، واعداً ببذل الجهد وتقديم الأداء المشرف خاصة وأن الفريق ينتظره استحقاقات محلية وقارية عديدة.