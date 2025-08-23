ضمن برنامج الإعداد لكأس الخليج 2025.. "الأخضر" تحت 19 عامًا يتفوّق على البحرين

حقق المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم فوزًا وديًا على نظيره البحريني بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أُقيم مساء السبت على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مدينة أبها، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس الخليج 2025.
تقدّم "الأخضر" أولًا بهدف عبدالعزيز الشمري في الدقيقة 44، ثم أهدر وليد المشدق ركلة جزاء في الدقيقة 65، قبل أن يعادل المنتخب البحريني النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 80، ليعود صهيب الهوساوي ويُسجل هدف الفوز للمنتخب السعودي في الدقيقة 82.
ودخل المدرب الإسباني أنطونيو سيرجيو المباراة بتشكيلة ضمّت:
عبدالله المحيسن، عبدالرحمن السفياني، عواجي علواني، محمد الصرنوخ، ياسر الظفيري، إلياس شيخ، محمد فلاته، محمد القحطاني، فارس بن سالم، راكان عسيري، عبدالعزيز الشمري.
يُذكر أن البطولة ستُقام في أبها خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 10 سبتمبر، ويشارك "الأخضر" ضمن مجموعة تضم منتخبات قطر، الكويت، واليمن.