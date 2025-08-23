ضمن برنامج الإعداد لكأس الخليج 2025.. "الأخضر" تحت 19 عامًا يتفوّق على البحرين

حقق المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم فوزًا وديًا على نظيره البحريني بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أُقيم مساء السبت على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في مدينة أبها، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس الخليج 2025.