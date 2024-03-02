وسط حضور جماهيري كبير.. "ماكسيمان" يرفض هزيمة الأهلي أمام الفتح

رفض لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم "ماكسيمان" خسارة فريقه أمام ضيفه الفتح، وفرض التعادل الإيجابي لفريقه بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، في ختام منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم ماجد الشمراني.
في الشوط الأول خسر الأهلي خدمات مدافعه "إيبانيز" الذي خرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ14 إثر دخوله القوي على لاعب الفتح "جايسون ديناير" في وسط الميدان.
لعب الضيوف على الكرات المرتدة السريعة، وبينما كان يلفظ الشوط الأول أنفاسه سجل الفتح هدفه الأول في الدقيقة الـ45+8 عن طريق "كريستيان تيو" من تسديدة رائعة، استقرت داخل شباك حارس الأخضر "ميندي".
وفي الشوط الثاني خسر الفتح خدمات لاعبه المميز "مراد باتنا" الذي خرج بداعي الإصابة.
وفي الدقيقة الـ76 أعاد "ماكسيمان" فريقه الأهلي للمباراة بهدف التعادل عبر قذيفة ولا أجمل، لا تصد ولا ترد، استقرت داخل شباك حارس الفتح "جاكوب رينيه".
وخسر الفتح خدمات لاعبه سعيد باعطية، الذي خرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ88؛ لتتعادل كفتا الفريقين "عدديًّا".
وضلت رأسية "فيرمينو" مرمى الفتح في الدقيقة الـ90+2، ومثلها تسديدة "رياض محرز".
يُذكر أن نتيجة الدور الأول انتهت لصالح الفتح 5/ 1.
وبتلك النتيجة بقي الأهلي ثالثًا برصيد 44 نقطة، والفتح برصيد 31 نقطة في المركز السابع.