وسط حضور جماهيري كبير.. "ماكسيمان" يرفض هزيمة الأهلي أمام الفتح

رفض لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم "ماكسيمان" خسارة فريقه أمام ضيفه الفتح، وفرض التعادل الإيجابي لفريقه بهدف لمثله، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، في ختام منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم ماجد الشمراني.