من أجل الترويج لبطولة كأس العالم للأندية 2023 .."مالديني" و"فيا" في جدة

قام الثنائي الإسباني دافيد فيا، والإيطالي باولو مالديني أساطير الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأحد، بزيارة السعودية، من أجل الترويج لبطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها جدة للمرة الأولى خلال الفترة من 12-22 ديسمبر المقبل.
والتقى فيا ومالديني أساطير فيفا، بالجماهير الرياضية في موقع الجولة الترويجية لبطولة كأس العالم للأندية على كورنيش جدة، وتناولا في حديثهما كأس البطولة وأبرز الذكريات، باعتبارهما من أبطالها السابقين وتوقعاتهما على البطولة الحالية.
وتهدف الجولة الترويجية التي انطلقت مرحلتها الثانية في منطقة الكورنيش، إلى تعزيز تفاعل الجماهير خلال الفترة التي تسبق انطلاق كأس العالم للأندية، والتي يتم فيها عرض الكأس الأصلية، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي تتيح للجماهير خوض تجارب ممتعة والمشاركة في الأجواء الاحتفالية التي تشهدها جدة في إطار استعداداتها لاستضافة الحدث العالمي.
وتستضيف السعودية النسخة العشرين من كأس العالم للأندية على ملعبي مدينة الملك عبدالله الرياضية، وملعب الأمير عبدالله الفيصل، حيث تحتضن جدة مباريات الأندية السبعة المتأهلة وهي: الاتحاد السعودي «المستضيف» وبطل الدوري السعودي، ومانشستر سيتي الإنجليزي « بطل أوروبا»، وأوراوا ريدز الياباني «بطل آسيا»، والأهلي المصري «بطل إفريقيا»، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي «بطل أوقيانوسيا»، وكلوب ليون المكسيكي بطل «كونكاكاف - أمريكا الشمالية» وفلومينينسي البرازيلي «بطل كوبا ليبرتادوريس - أمريكا الجنوبية».