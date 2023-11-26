من أجل الترويج لبطولة كأس العالم للأندية 2023 .."مالديني" و"فيا" في جدة

وتهدف الجولة الترويجية التي انطلقت مرحلتها الثانية في منطقة الكورنيش، إلى تعزيز تفاعل الجماهير خلال الفترة التي تسبق انطلاق كأس العالم للأندية، والتي يتم فيها عرض الكأس الأصلية، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي تتيح للجماهير خوض تجارب ممتعة والمشاركة في الأجواء الاحتفالية التي تشهدها جدة في إطار استعداداتها لاستضافة الحدث العالمي.