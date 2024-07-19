"شباب أخضر اليد" يفوز على إيران ويُعزِّز آماله في التأهُّل للعالمية

وفرض الأخضر السعودي تفوقه على نظيره الإيراني في الشوط الأول بنتيجة (14-13)، وواصل تقدمه حتى نهاية المباراة، وحصل جواد العباس، حارس مرمى شباب أخضر اليد، على جائزة رجل المباراة.