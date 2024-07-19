"شباب أخضر اليد" يفوز على إيران ويُعزِّز آماله في التأهُّل للعالمية

فاز المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب (مواليـد 2004م) علـى نظيره الإيراني بنتيجة (26-25)، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية الـ (18) للشباب، التي تستضيفها مملكة الأردن.
وفرض الأخضر السعودي تفوقه على نظيره الإيراني في الشوط الأول بنتيجة (14-13)، وواصل تقدمه حتى نهاية المباراة، وحصل جواد العباس، حارس مرمى شباب أخضر اليد، على جائزة رجل المباراة.
وبهذا الفوز عزز المنتخب السعودي من آماله في التأهل لبطولة العالم للشباب ببولندا 2025؛ إذ تتأهل المنتخبات الأربعة الأوائل مباشرة إلى المونديال.
ويختتم المنتخب الوطني السعودي مبارياته في الدور الرئيسي بمواجهة منتخب عُمان عند الساعة (الـ1:00) ظهر بعد غد الأحد.