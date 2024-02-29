بسبب تناوله هرمونًا محظورًا.. إيقاف الدولي الفرنسي "بول بوجبا" لمدة أربعة أعوام

وسقط بوجبا "91 مباراة دولية"، الذي غاب عن غالبية مواجهات موسم 2022ـ2023، واكتفى بخوض 10 مباريات فقط، بسبب الإصابات، في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري، التي لم يشارك فيها، 20 أغسطس. وعلى الرغم من أنه بقيَ على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء، فقد كان أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار.