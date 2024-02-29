بسبب تناوله هرمونًا محظورًا.. إيقاف الدولي الفرنسي "بول بوجبا" لمدة أربعة أعوام

قضت محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية، الخميس، بإيقاف الدولي الفرنسي "بول بوجبا"، لاعب وسط يوفنتوس، ثاني الدوري المحلي لكرة القدم، مدة أربعة أعوام؛ بسبب تناوله هرمونَ التستوستيرون المحظور في أغسطس الماضي، وهي العقوبة القصوى.
وأصدر النادي الإيطالي بيانًا صحافيًّا أكّد خلاله أنه أحيط علمًا بقرار المحكمة، الذي جاء في أعقاب مطالبة النيابة العامة لمكافحة المنشطات بإيقاف بطل العالم 2018، البالغ من العمر 30 عامًا، وفقًا للقانون العالمي لمكافحة المنشطات.
وسقط بوجبا "91 مباراة دولية"، الذي غاب عن غالبية مواجهات موسم 2022ـ2023، واكتفى بخوض 10 مباريات فقط، بسبب الإصابات، في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري، التي لم يشارك فيها، 20 أغسطس. وعلى الرغم من أنه بقيَ على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء، فقد كان أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار.
ولتبرير هذه المخالفة أفاد المقربون من اللاعب بأن التستوستيرون يأتي من مكمّل غذائي وصفه طبيب استشاره في الولايات المتحدة.
وأوقف لاعب الوسط، المتوّج بلقب مونديال 2018، عن اللعب احتياطيًّا منذ 11 سبتمبر من قبل الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات "نادو".
وكان فحص العينة "ب" التي طلبها "بوجبا"، مطلع أكتوبر، أكّد وجود مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون.
ويحفّز التستوستيرون هرمون الخصوبة الذكوري، ونموّ العضلات في الجسم.
وعاد "بوجبا" إلى يوفنتوس يوليو 2022، بعد ستة مواسم مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.