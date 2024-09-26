قرعة دور الـ16 من مسابقة كأس الملك.. النصر يصطدم بالتعاون.. والاتحاد يواجه الجندل

وتأهّلت إلى دور الـ16 أندية: الهلال، النصر، الاتحاد، الشباب، القادسية، التعاون، الاتفاق، الوحدة، الفيحاء، الرياض والرائد، من دوري روشن، فيما تأهل خماسي دوري يلو: العربي، الجندل، الطائي، النجمة، والجبلين، فيما أجريت القرعة بنظام القرعة المفتوحة دون تحديد مستويات.