رياضة

قرعة دور الـ16 من مسابقة كأس الملك.. النصر يصطدم بالتعاون.. والاتحاد يواجه الجندل

الهلال في ضيافة الطائي
قرعة دور الـ16 من مسابقة كأس الملك.. النصر يصطدم بالتعاون.. والاتحاد يواجه الجندل
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أسفرت مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2024 - 2025، اليوم الخميس؛ عن مواجهة بين الاتحاد وفريق الجندل "مفاجأة البطولة" الذي أقصى الأهلي من الدور الأول.

وتأهّلت إلى دور الـ16 أندية: الهلال، النصر، الاتحاد، الشباب، القادسية، التعاون، الاتفاق، الوحدة، الفيحاء، الرياض والرائد، من دوري روشن، فيما تأهل خماسي دوري يلو: العربي، الجندل، الطائي، النجمة، والجبلين، فيما أجريت القرعة بنظام القرعة المفتوحة دون تحديد مستويات.

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

النصر × التعاون.

الفيحاء × العربي.

الطائي × الهلال.

النجمة × الرائد.

الاتحاد × الجندل.

الوحدة × القادسية.

الرياض × الشباب.

الجبلين × الاتفاق.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين يومَي 28 و29 أكتوبر المقبل، فيما سيقام الدور ربع النهائي يومَي 6 و7 يناير المقبل.

بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

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