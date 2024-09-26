قرعة دور الـ16 من مسابقة كأس الملك.. النصر يصطدم بالتعاون.. والاتحاد يواجه الجندل

أسفرت مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2024 - 2025، اليوم الخميس؛ عن مواجهة بين الاتحاد وفريق الجندل "مفاجأة البطولة" الذي أقصى الأهلي من الدور الأول.
وتأهّلت إلى دور الـ16 أندية: الهلال، النصر، الاتحاد، الشباب، القادسية، التعاون، الاتفاق، الوحدة، الفيحاء، الرياض والرائد، من دوري روشن، فيما تأهل خماسي دوري يلو: العربي، الجندل، الطائي، النجمة، والجبلين، فيما أجريت القرعة بنظام القرعة المفتوحة دون تحديد مستويات.
وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:
النصر × التعاون.
الفيحاء × العربي.
الطائي × الهلال.
النجمة × الرائد.
الاتحاد × الجندل.
الوحدة × القادسية.
الرياض × الشباب.
الجبلين × الاتفاق.
ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين يومَي 28 و29 أكتوبر المقبل، فيما سيقام الدور ربع النهائي يومَي 6 و7 يناير المقبل.