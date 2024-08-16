أندية سعودية تنافس أندية الدوري الأوروبي لضمّ نجم بايرن ميونيخ السابق

أبدى عددٌ من أندية الدوري السعودي للمحترفين اهتمامًا بالتعاقد مع السويسري "شيردان شكيري" نجم بايرن ميونيخ وإنتر ميلان السابق.
ووفقًا للصحفي "فلوريان بليتنبيرغ": فإن عددًا من الأندية السعودية، ونادي بشيكتاش، وباناثينايكوس وأيك أثينا اليونانيين، استفسروا عن "شكيري" في الأيام الأخيرة.
وأفاد الصحفي في "سكاي سبورت" بأن الأسطورة السويسرية البالغ من العمر 32 عامًا جاهز على الفور لخوض تحدٍّ جديد خلال هذا الصيف كلاعب حر.
وأنهى اللاعب السويسري عقده مع "شيكاغو فاير" الإنجليزي في 14 أغسطس الماضي باتفاق متبادل بين الطرفين.
وأكد الصحفي المهتم بأخبار انتقالات اللاعبين أنه لم يتخذ أي قرار بعد بشأن مستقبله، مؤكدًا أن اللاعب لا يزال يدرس جميع الخيارات المقدمة له.
عُرف لاعب الوسط بأدائه المميز مع بايرن ميونيخ وإنتر ميلان وليفربول وستوك سيتي ونادي بازل السويسري، وأعلن "شاكيري" اعتزاله اللعب مع المنتخب الوطني بعد بطولة أمم أوروبا 2024 الماضية.